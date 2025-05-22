Seyir Halindeki Aracın Önüne Atlayan Vatandaş Hastanelik Oldu

Seyir halindeki aracın önüne atladı, hastanelik oldu

AKSARAY - Aksaray'da seyir halindeki aracın önüne atlayan vatandaş, aldığı darbelerle hastanelik oldu.

Olay, Minarecik Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında ayakkabı boyacılığı yapan A.K. isimli şahıs, iddiaya göre caddeye çıkıp seyir halindeki A.K. idaresindeki 68 BP 557 plakalı otomobilin önüne atladı. Aracın çarpması sonucu yaralanan A.K. yaralanarak yere düşerken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan A.K., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar şahsın sürekli olarak kendini araçların önüne attığını iddia etti. Otomobil sürücüsü ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Olay anının görüntüleri ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince KGYS kameralarından incelenerek, şahsın kendini araç önüne attığı tespit edildi.

Yaşanan olayı anlatan araç sürücüsü A.K. ise, "Karşıma aniden çıktı. Ben vurmadım, uyardım ama tekrar geldi arabaya vurdu. Önüme atlıyor" dedi.