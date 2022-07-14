Seyir halindeki araca baltayla saldırdı Çorum'un Sungurlu ilçesinde engelli bir şahıs, baltayla seyir halindeki araca zarar verdi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde engelli bir şahıs, baltayla seyir halindeki araca zarar verdi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, eline aldığı baltayla Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan, bir firmaya ait araca saldırdı. Araca zarar veren şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Firma çalışanları hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, araca zarar veren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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