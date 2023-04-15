Seyir halindeki araç yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki araçtan bir anda alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Araç yangını, saat 15.30 sıralarında Muratlı ilçesinin Yukarısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarısevindikli-Vakıflar yolu üzerinde hareket halindeki Y.İ. idaresindeki hafif ticari araç, henüz öğrenilemeyen sebepten yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine iki itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olayda kimsenin yaralanmaması sevindirirken, yangının kesin çıkış sebebinin tespitiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ