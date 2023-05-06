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Seyir halindeki araç kurşunlandı

Seyir halindeki araç kurşunlandı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da bir otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı.

Çorum'da bir otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy 37. Sokak'ta seyir halinde olan 19 CY 485 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfek ile ateş açıldı. Olayın şokuyla kaçan sürücü Sülüklüevler 38. Sokak üzerine gelerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, açılan ateş sonucu ölen yada yaralanan olmadı. Polis ekipleri kurşunlama olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Akif Ersoy Bahçelievler Çorum 3. Sayfa Haberler

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