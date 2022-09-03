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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Erzurum'da seyir halindeki aracın ön kaput kısmından önce dumanlar çıktı daha sonra yanmaya başladı.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ERZURUM - Erzurum'da seyir halindeki aracın ön kaput kısmından önce dumanlar çıktı daha sonra yanmaya başladı.

Erzurum Palandöken ilçesi kayakyolu semtinde seyir halindeyken ön kaput kısmından duman çıkan araç bir anda yanmaya başladı. Araç sahibi kendini korkuyla dışarı attı ve sonrasında yanan aracından uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Çevre esnafı ve vatandaşların da itfaiyeye yardımıyla araç söndürüldü. Çevredeki araçlara yangının sıçramaması da büyük şans oldu.

Araç sahibi kadın aracının yanmasını şok halinde izledi

Aracın sahibi kadın aracının yanışını şok içinde izledi ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yardım sesleri duyuldu.

Otomobil yangını kısa süre sonra bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - 3. Sayfa

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