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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Elazığ'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, geçtiğimiz gün Güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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