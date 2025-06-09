Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, 3 Yolcu Son Anda Kurtarıldı

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, 3 Yolcu Son Anda Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Çorlu ilçeleri arasında seyir halindeki bir araç alev aldı. Araçta bulunan 3 yolcu, çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seyir halindeki araç alev aldı: 3 yolcu son anda kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Çorlu ilçesi arasında seyir halinde olan araç, bir anda alev aldı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan 59 AHZ 355 plakalı bir araç, henüz öğrenilemeyen bir sebeple alev aldı. Araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek hemen araçtakilerle birlikte tahliye oldu. Alevler kısa sürede aracı sararken, olay yerine yakın bir su tankeri ile çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangın sona erdi. Araçta ciddi maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacağı ifade edilirken, başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.