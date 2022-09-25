Seyir halindeki araç alev alev yandı
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Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı mevkiinde seyir halindeki araç alev alev yandı.
Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı mevkiinde seyir halindeki araç alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı geçidinde seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Sürücüsü, alev alan aracını kenara çekerek arabadan çıktı. Alev topuna dönen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan aracı itfaiye ekipleri söndürdü. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa