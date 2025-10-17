Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki araç alev alarak küle döndü.

Olay, Silvan ilçesi Bağdere köy yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü can havliyle kendini dışarı atarken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR