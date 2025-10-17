Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki bir araç aniden alev alarak tamamen yanarken, sürücü can havliyle dışarı atıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alındı. İnceleme başlatıldı.
Olay, Silvan ilçesi Bağdere köy yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü can havliyle kendini dışarı atarken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa