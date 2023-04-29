Seyir halindeki araç alev aldı

Çorum'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde seyir halinde olan 05 SBF 505 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan alevler yükseldiğini gören sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM