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Seyir halindeki alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki alev aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil yanarak hurdaya yığınına döndü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil yanarak hurdaya yığınına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Ali İnce idaresindeki 02 KS 191 plakalı Tofaş marka otomobil, Besni- Adıyaman Karayolu 6.kilometrede alev aldı. Otomobilin motor kısmında başlayan yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobil hurda yığınına döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adıyaman, Otomobil, Tofaş, 3. Sayfa, Haberler

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