Seyir halinde şeftali yüklü kamyon alev aldı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki meyve yüklü kamyon alev aldı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki meyve yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden, Bursa toptancı haline giden 54 AGB 764 plakalı Cahit Karateke (55) kontrolündeki kamyon motor kısmından alev aldı. Alevi gören sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre trafiğe kapatıldı. Kamyonun içerisinde bulunan şeftalilerin bir kısmı yangından zarar gördü. Emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken yangında zarar görmeyen meyvelere bir başka kamyona taşındı. Zarar gören kamyon çekici vasıtasıyla çekildi ve yol normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Seyir halinde şeftali yüklü kamyon alev aldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.