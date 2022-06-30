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Seyir halinde nefesi kesilen kamyon sürücüsünü polisler hayata döndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halinde nefesi kesilen kamyon sürücüsünü polisler hayata döndürdü

Gaziantep'te seyir halindeyken yediği yiyecek nedeniyle nefes almakta zorlanan kamyon sürücüsü, bölge trafik istasyonundaki polislerin müdahalesi ile yeniden hayata döndü.

Gaziantep'te seyir halindeyken yediği yiyecek nedeniyle nefes almakta zorlanan kamyon sürücüsü, bölge trafik istasyonundaki polislerin müdahalesi ile yeniden hayata döndü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan bir kamyon sürücüsünün yediği yiyeceğin soluk borusuna kaçması sonucunda nefesi kesildi. Yol üstündeki Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önüne çektiği aracından panikle inen sürücü, iki büklüm şekilde istasyonda bulunan polislerden yardım istedi. İstasyonda bulunan polisler ve kamyonun hemen ardından bölgeye gelen polisler, sürücünün yardımına yetişti. Olay yerindeki iki polisin sırayla heimlich manevrası ile müdahale ettiği sürücü ölümden döndü. Korkulu anlar yaşayan ve müdahalenin ardından rahatlayan sürücü, polislerin ikram ettiği suyu içmesinin ardından sakinleşerek polislere teşekkür etti.

Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ndeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız" notuyla paylaşıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Haberler

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