Seyir halinde lastiği yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

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Seyir halinde lastiği yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halinde lastiği yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki tır, Sakaltutan mevkiinden rampa aşağı inerken balataların ısınması sonucu lastikleri yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erzincan- Sivas kara yolunda seyir halindeki tır, Sakaltutan mevkiinden rampa aşağı inerken balataların ısınması sonucu lastikleri yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Türkmenistan'a giden 04 AAK 863 plakalı tırın, Erzincan-Sivas kara yolunda balatalarının aşırı ısınması sebebiyle lastikleri bir anda yandı. Seyir halinde ilerleyen tır şoförü E.Dile irtibata geçen emniyet ve itfaiye ekipleri müdahaleye hazır oldukları Erzincan-Erzurum kara yolu Organize Sanayi mevkiinde tırı durdurup yanan lastikleri söndürdü. Lastikleri yanan tırda maddi hasar meydana gelirken başka bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZİNCAN

Seyir halinde lastiği yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

Seyir halinde lastiği yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkmenistan, Erzincan, İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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