Seyir halinde alev alan ticari araç kullanılamaz hale geldi

MARDİN - Mardin'de seyir halindeki ticari araç alev aldı, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre; olay, Nusaybin-Cizre yolu Turgutlu köyü mevkiinde seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Seyir halinde giden aracın aniden alev almasını fark eden araç sürücüsü aracı durdurup yolun kenarına çekti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Araçtaki yangına müdahale eden ekipler kısa süre yangını söndürdü. Olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.