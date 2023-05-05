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Seyir halinde alev alan otomobil kül oldu

Seyir halinde alev alan otomobil kül oldu

3. Sayfa Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil küle döndü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Hacılarhanı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan C. yönetimindeki 66 NH 113 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü, aracının alev aldığını görünce kenara çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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