Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 90 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganıyla hareket ederek yaptıkları çalışmalarda kendi rekorlarını geçerek, bir hafta içinde 90 ruhsatsız silah ele geçirdi. Bir silahın üzerindeki "sonu ölüm" yazısı ise dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganıyla gece-gündüz vatandaşın güvenliği için çalışmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Seyhan polisi kendi rekorlarını kırarak bir hafta içerisinde 64 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabana ile 610 mermi ele geçirdi.

Ele geçirilen tabancalardan birinin namlusunda 'sonu ölüm' yazması ise dikkat çekti. Ekiplerin yaptıkları asayiş uygulamalarında, 2 kilo 749 gram narkotik madde, bin 387 uyuşturucu hap ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 326 kişi de yakalandı. Ruhsatsız silah yakalatan 11 kişi, diğer suçlardan ise 37 kişi olmak üzere bir haftada 48 kişi tutuklandı. - ADANA