Adana'da 3 Hafif Makineli Silah Ele Geçirildi, 9 Kişi Tutuklandı

Adana'da Seyhan polisinin bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 3'ü hafif makineli 94 ruhsatsız silah ele geçirilirken, ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi tutuklandı, çeşitli suçlardan aranan 315 kişi de yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde hız kesmeden asayiş uygulamalarına ve çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde 3 adet hafif makineli tüfek, 36 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız tüfek, 39 adet kurusıkı tabanca bunlara aile 46 şarjör ile 733 mermi ele geçirildi.

Yapılan asayiş uygulamalarında araçlarda kişilerin üzerlerinde yapılan çalışmalarda toplam 984 gram narkotik madde, 2 bin 669 uyuşturucu hap, 500 paket kaçak sigara ile 358 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Araçlarda yapılan plaka sorgularında 8 çalıntı araç ele geçirilirken, sahiplerine teslim edildi. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 315 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ele geçirilen mermiler ile "Arı Tugayı" yazılarak Kuzey Irak'taki şehit düşen Kırklareli 41. Komando Tugayı'a bağlı 9 kahraman Türk askeri de unutulmadı.

Öte yandan, ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi tutuklanırken, 13 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA