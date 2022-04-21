Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı - Haberler

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Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katıldığı iftar programında bir grup tarafından saldırıya uğradı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katıldığı iftar programında bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde belediyenin verdiği toplu iftar yemeğine katılan Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, altı kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda aldığı yumruk darbeleriyle Akay'ın suratında yaralanmaları olduğu öğrenildi. Akay'a saldıran kişilerin ise henüz kimliği tespit edilemedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dağlıoğlu Mahallesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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