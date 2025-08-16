Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonunda Son Durum

Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonunda Son Durum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 15. yüzyılda inşa edilen ve yalnızca minaresi günümüze ulaşan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yüksek kaliteli malzeme kullanılarak yapılan çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması ve ibadete açılması hedefleniyor.

Sultan II. Murat döneminde 15'inci yüzyılda inşa edilen ve yalnızca minaresi günümüze ulaşan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

Edirne'de Sultan II. Murat döneminde, 15'inci yüzyılda inşa edilen ve bugün yalnızca tek minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Yüzyıllardır "yarım minare" olarak bilinen tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlatılan çalışmalar, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülüyor. Tunca Nehri kıyısına yakın konumda bulunduğu için mescidin geleneksel taş yerine çelik konstrüksiyonla inşa edilmesine karar verildi. Böylece hem tarihi kimliği korunacak hem de daha sağlam bir yapıya kavuşturulacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, alanda yaptığı incelemelerde Şeyh Şücaeddin Mescidi'nin şehrin tarihi ve kültürel mirası açısından önemli bir değer olduğunu belirterek, "Burası 1400'lü yıllarda Anadolu'nun önemli alperenlerinden Şeyh Şücaeddin-i Veli adına yaptırılmış çok kıymetli bir eser. Yalnızca minaresi günümüze ulaşan bu mescidi yeniden ihya ederek Edirne'ye kazandırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir kültür alanı olacak" dedi.

Vali Sezer, mescidin çevresindeki düzenlemelere de dikkat çekerek, "Burayı bir külliye havasına kavuşturmayı hedefliyoruz. Çeşmesi, lavaboları ve çevre düzenlemesiyle tam bir tarihi alan haline gelecek. Hem Edirneliler hem de Bulgaristan'dan giriş yapan herkes, sınır kapısında karşılarına çıkan bu butik eseri görecek" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının 2025 yılı bitmeden tamamlanarak, tarihi mescidin yeniden hizmete açılması hedefleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
İstanbul'da fırtına alarmı! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

İstanbul'da alarm! 2 kişi yaralandı, tarihi park girişlere kapatıldı
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Geçtiğimiz ay annelik heyecanı yaşamıştı! Sevenlerinden yardım istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

Çocuğunuza sakın giydirmeyin! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.