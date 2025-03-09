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Seydişehir'de Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Seydişehir'de Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir şahsın üzerinde 24 adet uyuşturucu hap buldu. A.G. gözaltına alındı ve tahkikat sürüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerinde 24 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.G.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada üzerinden 24 adet uyuşturucu hap çıkan A.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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