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Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 07 BPV 41 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile motosikletin arka kısmında oturan sürücünün eşi A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Seydişehir Güvenlik 3-sayfa Sağlık trafik konya Kaza

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