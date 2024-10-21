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Seydişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Uçtu

Seydişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Uçtu
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir - Çatmakaya yolu Taşağıl yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (56) idaresindeki 42 ZG 033 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak az seviyede su bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi A.K. (54) ve kızı A.K. (30) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkartılabildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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