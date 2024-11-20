Seydişehir'de Dağda Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gezmek için gittiği dağda düşerek yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Taraşcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gezmek için Akdağ mevkiine çıkan Hasan Ünal sarp bölgede ayağı taşlardan kayarak düştü ve yaralandı. Cep telefonu ile yakınlarına haber vermesi üzerine yakınları traktör ile Hasan Ünal'ı düştüğü yerde buldu. Mahalleli yaralıyı traktör ile indiremeyince devreye ambulans helikopter girdi. Düzlük alana inen helikoptere köylülerin yardımı ile taşınan Hasan Ünal burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Konya'ya sevk edildi. - KONYA