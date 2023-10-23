Seydişehir'de çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki asker eğlencesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.
Yenicami Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan N.A, E.G, A.A, E.S. ve E.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan N.A. buradaki ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa