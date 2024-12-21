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Seydişehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Seydişehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada M.K. isimli bir kişi, husumetli olduğu M.Ç.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan M.K. ile M.Ç. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.K. yanındaki bıçakla M.Ç.'yi ayağından bıçakladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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