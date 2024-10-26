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Seydişehir'de Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü

Seydişehir'de Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde alacak verecek kavgası sonucu bir iş adamı hayatını kaybetti. Olay, tartışma sonrası silahlı saldırıya dönüşerek ölümle sonuçlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Seydişehir-Antalya Kara yolu Susuz Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehirli iş adamlarından Bayram Çelmeli aracı ile çalıştığı iş yerinden döndüğü sırada aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve Gaziantep'ten geldiği belirtilen M.K. tarafından durduruldu. İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. yanında bulunan silahla Bayram Çelmeli'nin bacaklarına 11 el ateş etti. Bayram Çelmeli'nin yanında bulunan kardeşi R.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Çelmeli, ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelmeli'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı M.K. ise olaydan sonra Bozkır ilçesinde aracı ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Bayram Çelmeli ile M.K.'nin arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.K.'nin daha önce ilçeye gelerek Bayram Çelmeli ile görüştüğü belirtildi. Olayda hayatını kaybeden Bayram Çelmeli'nin Seydişehir- Antalya Kara yolu üzerinde dinlenme tesis işletmeciliği yaptığı ve çıkan yangın sonrası büyük zarar gören işletmesinin daha sonrasında konkardato ilan ettiği de öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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