Üye Girişi
Haberler

Seydikmer'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Seydikemer ilçesi açıklarında deniz yolu ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Seydikemer ilçesi açıklarında deniz yolu ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Seydikemer ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Hareket halindeki lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı, - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title