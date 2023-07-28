Seydikmer'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Seydikemer ilçesi açıklarında deniz yolu ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Seydikemer ilçesi açıklarında deniz yolu ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Seydikemer ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Hareket halindeki lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı, - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa