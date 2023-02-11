Seydikemer Menekşe Hanım Orman Depo Şefi tutuklandı

Seydikemer Menekşe Hanım Orman Depo Şefi 'haksız maddi menfaat' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Menekşe Hanım Orman Depo Şefliğinde görevli şef F.U. adlı şahsın haksız maddi menfaat temin ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Muğla KOM Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görevli F.U.'nun, adli ve idari dosyası olan şahısların işleri ile ilgili maddi menfaat temin ettiğini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan F.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MUĞLA