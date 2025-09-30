Seydikemer'deki Ataş cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Şaban Ataş cinayetinin karar davasında 3'ü tutuklu, biri tutuksuz yargılanan 4 sanığa ceza yağdı.

Seydikemer'de Şaban Ataş'ın (52) kaybolup, aranması sırasında ATV'de Müge Anlı'ya konuk olan eski eşi Emine Karabulut'un itirafları ile canlı yayında Ataş'ın cesedinin yerinin tespiti gerçekleştirilmişti. Olayla ilgili olarak 3'ü tutuklu 4 sanık için kasten adam öldürme suçu ile iddianame hazırlanırken, Fethiye 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar için mahkeme kararını verdi. Geçtiğimiz duruşmada savcı mütalaasında tüm sanıkların tasarlayarak kasten adam öldürmekten cezalandırılmasını istemişti. Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklara ceza yağdırdı.

Müge Anlı'ya konuk olan eski eşi Emine Karabulut'un cinayet itirafıyla birlikte, Emine Karabulut (44), Burhanettin Öztürk (46) ve oğlu Mert Ataş (23) tutuklanmış ve kayınvalidesi Durkadın Karabulut (85) ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Fethiye 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında savcının mütalaasına karşı tutuklu sanık Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş ile tutuksuz sanık Durkadın Karabulut ve avukatlarının görüşleri alındı.

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı Müge Anlı'daki canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıkların avukatları ile tutuksuz sanık Durkadın Karabulut katıldı. Tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş ise cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Ö.K. isimli bir tanık dinlenirken, "Şaban Ataş'ın kaybolduğunu sosyal medyadan öğrendim. Seydikemer'deki evime geldikten 15 dakika sonra Burhanettin gelip Şaban Ataş'ın kaybolduğunu söyleyerek, nasıl bulabiliriz şeklinde ifadelerde bulundu. Burhanettin o sırada annemi ya da Emine'yi yalnız bırakmıyordu" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanıklardan Mert Ataş son sözünde mütalaayı kabul etmediğini cinayete karışmadığını belirterek, "Sadece taşıma eyleminde bulundum. Pişmanım. Beratımı ve tahliyemi talep ediyorum. Burhanettin suçu benim üzerime atmaya çalışıyor. Burhanettin'den korktuğumuz için bir şey söyleyemedik. Pişmanım" ifadelerinde bulundu.

"Tehdit ve baskı altında kaldım"

Tutuklu sanıklardan Emine Karabulut ise, cinayeti Burhanettin'in işlediğini belirtip, dosyada birçok eksiklerin bulunduğunu ileri sürerek, "Olay olup bittikten sonra Burhanettin'in tehdit ve baskısı altında kaldım. Emniyet güçlerini aydınlattım. Dosya benim anlattıklarımla aydınlatılmıştır. Beratımı ve tahliyemi talep ediyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

"Sanıkları tehdit etmedim"

Tutuklu sanıklardan Burhanettin Öztürk mütalaayı kabul etmediğini suçsuz olduğunu kaydederek "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Katılanların ve diğer sanıkların ifadelerini kabul etmiyorum. Diyarbakır'daki Narin cinayetini örnek alarak olaydan sıyrılmaya çalışıyorlar. Ben diğer sanıkları tehdit etmedim. Ben bunların 7/24 başlarında beklemedim. Evlerinin 100 metre ilerisinde polis karakolu var. Gidip orada ifade verebilirlerdi. İstedikleri zaman polise gidebilirlerdi. Üzerime atılı iftiraları kabul etmiyorum. Beratımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cinayeti Burhanettin işledi"

Tutuksuz Sanık Durkadın Karabulut ise mütalaayı kabul etmediğini sadece olayı gördüğünü belirterek, "Lavaboya su içmek için döndüm. Şaban Ataş internet kablosu için kanepeyi karıştırıyordu. Tık diye bir ses duydum. Şaban yüzüstü kapanmıştı. Burhanettin sopayla Şaban'a vurdu. Burhanettin cebinden ip çıkarıp, sopaya bağladı. Boynundan çekti. Cinayeti Burhanettin işledi. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beratımı istiyorum" şeklinde konuştu.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet çıktı

Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 15 dakikalık aranın ardından kararı açıklarken, tutuklu sanık Emine Karabulut'u boşanmış eşi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve hırsızlık suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklardan Burhanettin Öztürk'ü de Şaban Ataş'ı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıp hırsızlık suçu nedeniyle de yine 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Öldürülen Şaban Ataş'ın oğlu tutuklu sanıklardan Mert Ataş ise, suç delilini gizlemekten 4 yıl hapis cezasına çarptırılıp, yurtdışı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık Durkadın Karabulut da suç delillerini gizlemekten 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay nasıl olmuştu;

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart 2024 tarihinde kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın bir cinayete kurban gittiği 56 gün sonra belirlenmişti. Şaban Ataş'ın kaybolmasının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı kolluk kuvvetleriyle birlikte geniş çaplı soruşturma başlatıp, aile üyelerini teknik takibe alırken, çevredeki güvenlik kameralarıyla da soruşturmayı derinleştirmişti. Şaban Ataş'ın bulunması için kuzeni ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da başvururken günlerce süren programda Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, Ataş'ı sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün başına sopa vurarak öldürdüğünü ve ormanlık alana birlikte götürerek attıklarını itiraf etmişti. Hatta canlı yayın sırasında Şaban Ataş'ın cesedi de ortaya çıkarılmıştı. Olaydan sonra eski eşi Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk, oğlu Mert Ataş, Mehmet Ataş ve annesi Durkadın Karabulut polis tarafından gözaltına alınmıştı. Emine Karabulut ve oğlu Mert Ataş ile Burhanettin Öztürk tutuklanırken, Durkadın Karabulut ve Mehmet Ataş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Şaban Ataş öldürüldükten sonra bankalardaki 36 bin TL'yi Şaban Ataş'ın telefonundan Emine Karabulut'un hesaplarına Burhanettin Öztürk ile birlikte aktardıkları da ortaya çıkarılmıştı. - MUĞLA