Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde S.D. isimli şüphelinin bahçede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve bahçede yapılan aramada saksılara dikili vaziyette (137) kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler

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