Seydikemer'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SEYDİKEMER, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının 2 şüphelisini Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bölgeye, Döğer Mahallesi'nde bulunan N.A adlı şahsın işyerinden 1 adet laptop bilgisayar, bilgisayara ait kablo ve elektrik kablosu, 1 adet güvenlik kamerası, para kasası içerisinde bulunan 120 TL madeni paranın çalındığı ihbarı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.N.C. ve A.E.C. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek, Seydikemer İlçesi Kadıköy mahallesinde operasyon düzenlendi.

Şahıslar çalınan malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa