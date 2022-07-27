Seydikemer'de çukurda mahsur kalan inek kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydikemer'de çukurda mahsur kalan inek kurtarıldı

Seydikemer'de çukurda mahsur kalan inek kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çukura düşen inek, ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim etti.

 - Güncelleme:

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çukura düşen inek, ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Atlıdere Mahallesi'nde bir mahalle sakini akşam saatlerinde bir ineğinin eksik olduğunu fark edince aramaya başladı. İneği bir süre bulamayan vatandaş duyduğu ses üzerine baktığı çukurda ineği gördü. Bir süre ineği çıkarmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Ardından yardım çağrısı üzerine olay yerine Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ipler yardımı ile ineği uzun uğraşlar sonucu bulunduğu çukurdan çıkarmayı başardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title