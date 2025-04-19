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Sevil Akdağ, Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

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İstanbul Fatih'te, oyuncu Sevil Akdağ, tartışma sonrası arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Akdağ, emniyetteki ifadesinde olayın alkol etkisi ve sebepsiz bir kargaşadan kaynaklandığını belirtti.

- Fatih'te arkadaşı bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Oyuncu Akdağ ifadesinde, "Gece dışarda alkol aldık. Daha sonra eve geçip alkol almaya devam ettik. Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu. Aramızda boğuşma yaşanırken yere düştük. Hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtım" dediği öğrenildi.

Fatih'te dün yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav ile arasında sözlü tartışma yaşanmış, Akdağ daha sonra arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'a yakalayarak gözaltına almıştı.

Olay sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerası yansıdı

Evinde arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra kaçan oyuncu Sevil Akdağ'ın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akdağ'ın sokakta yürüdüğü ve hızlı bir şekilde ara sokaklardan gittiği görüldü.

İlk ifadesine ulaşıldı

Gözaltına alınarak emniyete getirilen oyuncu Sevil Akdağ'ın ilk ifadesine ulaşıldı. Akdağ ifadesinde, "Elif ile arkadaş olduklarını, gece boyunca dışarda birlikte alkol aldıklarını daha sonrasında eve gelerek alkol almaya devam ettiklerini kaydetti. İfadesinin devamında ise sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını daha sonra Elif'in kendisine vurduğunu, yaşanan boğuşma esnasında birlikte yere düştüklerini, onu yerde hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için olaya ilişkin bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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