Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı - Haberler

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Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı Önce kendisi, sonra erkek arkadaşı bayıldı Polisin dikkatiyle genç kadın köprüden indirildi Düzce'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra köprüye çıkan genç kadın, polis ekiplerinin dikkatiyle indirildi.

Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı

Önce kendisi, sonra erkek arkadaşı bayıldı

Polisin dikkatiyle genç kadın köprüden indirildi

DÜZCE - Düzce'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra köprüye çıkan genç kadın, polis ekiplerinin dikkatiyle indirildi. Bayılan çift, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kervan Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu S.N.F.T., sevgilisiyle tartışmasının ardından köprünün üzerine çıkarak, korkulukların arkasına geçti. Genç kadını köprünün üstünde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, genç kadının sevgilisi G.P.'de olay yerine gelerek kız arkadaşını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açtığı esnada bir anlık dalgınlıktan istifade eden polis ekipleri genç kadını kurtardı. Bayılan S.N.F.T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadını o halde gören erkek arkadaşı da panikleyerek bayıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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