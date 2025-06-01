Sevgilisiyle Kaldığı Evi Yakan Kadın, Kaçarken Kaza Yaptı

Sevgilisiyle kaldığı evi yaktı, kaçarken kaza yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sevgilisiyle kaldığı evi yaktığı iddia edilen kadın, otomobille kaçarken kaza yaptı.

Taşlıgeçit Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, R.E. ile birlikte yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evi yakarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Evi yaktığı iddia edilen kadın ise 54 ACD 921 plakalı araçla Karasu- Kaynarca yolunda tek taraflı kazaya karıştı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.