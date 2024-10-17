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Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı
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Zonguldak'ın Çayçuma ilçesinde sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı iddia edilen Cumhuriyet Başsavcısı Y.C. hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerlerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.

AVUKAT YAZLIĞINDA GÖZALTINA ALINDI

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Ö.U.K. yazlığında gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.U.K.'nın yazlığında ve Zonguldak'taki evinde arama yapıldı. Avukat 24 saat geçmeden serbest bırakıldı. Ö.U.K., dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

Avukat E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Ö., isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı. Hem yanında çalışan personelin hem de gözaltına alınan diğer meslektaşına ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Ö, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.

"AÇIKLAMA YAPAMAM"

Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, Başsavcının kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü. Çaycuma Başsavcısı Y.C. ise hakkındaki iddialarla ilgili, "Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN İNCELEME İZNİ

Sabah'ın aktardığı habere göre, iddialar sonrası Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yılmaz Tunç Zonguldak İnceleme Politika Başsavcı 3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (8)

Serkan Aygun:

İncelemeye gerek yok bu adam savcılık yapamaz derhal işten atılmalı

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VATAN BAYRAK:

koskoca savcının ugraştıgı işe bakarmısınız:)

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Volkan Cetin:

gücü yeten yettiğine ülkede güçsüz olma yoksa kararlar ne hale geldi ülke

10
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Rıdvan Doğan:

hicbisey yapamazsınız. çünkü o T.C. Savcısı :)

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Deniz Bakırtaş:

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Herkez gücünü sonuna kadar kullanıyor

2
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oturan:

Adalet sidik yatıştırmaya dönmüş o kadar namuslu bir savcıysan istifa et ayıp değilmi devletin görevlisini senin don kilot işine karıştırıyorsun ahlsksuz

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Zeki Anti:

Ne hakimler hakim, ne savcılar savcı, ne kaymakamlar ne de valiler hepsi devlete kapak atmış zerre kadar halk için çalışmayı düşünmeyen makam işgalcilerinden ibaret, aynı memurlar gibi..

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Kenn:

Kel ne ayak

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