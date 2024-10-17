Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerlerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.

AVUKAT YAZLIĞINDA GÖZALTINA ALINDI

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Ö.U.K. yazlığında gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.U.K.'nın yazlığında ve Zonguldak'taki evinde arama yapıldı. Avukat 24 saat geçmeden serbest bırakıldı. Ö.U.K., dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

Avukat E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Ö., isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı. Hem yanında çalışan personelin hem de gözaltına alınan diğer meslektaşına ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Ö, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.

"AÇIKLAMA YAPAMAM"

Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, Başsavcının kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü. Çaycuma Başsavcısı Y.C. ise hakkındaki iddialarla ilgili, "Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN İNCELEME İZNİ

Sabah'ın aktardığı habere göre, iddialar sonrası Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.