Sevgilisi tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz kenarında sevgilisi tarafından bıçaklandıktan sonra silahla vurularak hayatını kaybeden 35 yaşındaki Cengiz Pehlivan, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün ilçenin Keş Mahallesi deniz kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında buluşan Merve Kuşçu ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kuşçu, çantasından çıkardığı bıçakla ilk olarak Cengiz Pehlivan'ı bıçakladı, sonrasında da yine yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Aldığı bıçak darbeleri ve vücuduna isabet eden 6 kurşun sonucu Cengiz Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti.

Başka birisiyle sözlendiği nedeniyle yaşanan kavgada erkek arkadaşını vuran Merve Kuşçu'nun ifadesinde, "Cengiz ile son zamanlarda aramız açıktı. Başka birisiyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Kuşçu, karakoldaki ifadesinin ardından Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Cengiz Pehlivan için ise Ünye Büyük Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Pehlivan, burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Gürecülü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.