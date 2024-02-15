Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

14 Şubat kutlamasından dönen iki çiftin bulunduğu araç kontrolden çıkıp takla attı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen 2 çiftin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Kaza neticesinde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen ile Zeynep Murhan hayatını kaybetti. Sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Mustafa Murhan yaralandı.

Kaza yerine 112, polis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanalar ve hayatını kaybedenler ekiplerce araçtan çıkarıldılar. Yaralı sürücü Sedat Taşdemir ve yolcu Mustafa Murhan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.