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Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Uşak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak'ta İslice Mahallesi'ne bağlı Adaş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Z.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz'ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga Uşak 3. Sayfa Haberler

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