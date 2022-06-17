Sevgi Tekin'in katiline müebbet hapis cezası

Ankara'da dini nikahlı yaşadığı Sevgi Tekin'i tabanca ile vurarak öldüren Gökhan Ağtaş'a müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Gökhan Ağtaş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Ağtaş, "Sevgi'den ayrıldığım için o ara sürekli alkol alıyordum. Eve girdiğimde onlara 'Korkmayın' dedim ve oturduk konuştuk. Yanında bulunan ailesi bana küfür etti. 'Çocuk senden değil' deyince silahı Sevgi'nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım ama ertesi gün teslim oldum. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

Sanığın son savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ağtaş'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasının yanında 'tehdit' suçundan 7 ay 15 gün, 'mala zarar verme'den 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan 5 yıl, 'haberleşmenin ihlali'nden 7 ay 15 gün ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda müebbet ve ayrı ayrı 7 yıl 18 ay 30 gün hapis cezası verdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Sevgi Tekin'in yaşadığı evin camını kırarak eve zorla giren Gökhan Ağtaş, maktulü 4 el ateş ederek öldürmüştü. Ağtaş hakkındaki mütalaada 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa