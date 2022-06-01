Sevgi Tekin cinayetinde sanığa müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi - Haberler

Ankara'da sevgilisi Sevgi Tekin'i tabanca ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık hakkında müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda sevgilisi Sevgi Tekin'in yaşadığı evin camını kırarak eve zorla giren Ağtaş, sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmüştü. Olayla ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Gökhan Ağtaş ve taraf avukatları katıldı. Ağtaş hakkında 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada istenen cezaya ilişkin görüşte, Ağtaş'ın ölüm tehdit mesajları, eve zorla girmesi ve sözleri de yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa