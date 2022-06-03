Severodonetsk'te 2 gazeteci yaralandı - Haberler

Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinde Reuters haber ajansının 2 gazetecisi yaralandı, araç sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrinde Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor. Reuters haber ajansında görev alan Fotoğrafçı Alexander Ermochenko ve kameraman Pavel Klimov'un Severodonetsk ile Rubizhne kasabası arasındaki yolun Rus kontrolündeki kısmında Rusya destekli güçler tarafından sağlanan bir arabada seyahat ettikleri belirtildi. Gazetecilerin Severodonetsk şehrinde çıkan çatışmalarda ateş altında kalarak yaralandığı, araç sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücünün kimliği henüz açıklanmazken, gazetecilerin en yakın hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.

Luhansk Valisi Sergey Gayday ise bugün yaptığı açıklamada, yüzde 70'inin Rus ordusu kontrolünde olduğu Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sinin Ukrayna ordusu tarafından geri alındığı belirtmişti. - LUHANSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa