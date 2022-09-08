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Sesten rahatsız oldu... Annesini bıçakladı, babasını darp etti

3. Sayfa Haberleri

Sesten rahatsız oldu.

Sesten rahatsız oldu... Annesini bıçakladı, babasını darp etti

Yakınlarıyla telefondan konuşan annesine sinirlenip saldırdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yakınlarıyla telefonla görüşen annesine sinirlenen şahıs, öz annesini bıçaklayıp babasını da darp etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Fehmi Efendi Caddesi üzerinde ikamet eden M.B., sabahın saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi 62 yaşındaki Hanım B'ye telefonu kapatmasını çıkan sesten rahatsız olduğunu söyledi. Devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B'ye saldırdı. Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., daha sonra araya giren 67 yaşındaki babası Hacı Ali B'yi de darp etti. Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çift için durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalelerde bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hanım B., ile Hacı Ali B., çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken anne ve babasına saldıran M.B., ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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