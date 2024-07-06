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Sesini Değiştirme Yeteneğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

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Denizli'de bir restoran işletmesini dolandıran dolandırıcı, kendisini önce 'sekreter', sonra 'turizmci' ve son olarak 'tatlıcı' olarak tanıtarak yakayı ele verdi. Şüpheli, 25 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayından aranıyordu.

Sesini değiştirme yeteneği ile kendisini önce 'sekreter', sonra 'turizmci' ve son olarak da 'tatlıcı' olarak tanıtan dolandırıcı, son işinde yakayı ele verdi. 25 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayından aranan, Denizli'deki ilk vurgunundan 24 saat geçmeden yakalanan şüphelinin adliyeye sevkinde verdiği cevap ise hayrete düşürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde bulunan bir restoran işletmesini telefonla arayarak kendisini 'turizmci' olarak tanıtan Murat Ç. (51), onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı. Birçok restoranı aynı şekilde arayan sözde turizmci Murat Ç., getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini, bu nedenle tatlıların Gaziantep'ten gelmesi gerektiğini söyledi. Murat Ç., talebini kabul eden işletme sahibine Gaziantep'ten sürekli sipariş verdikleri sözde bir Antep baklavacısının numarasını verdi. İşletme sahibi H.A.'nın telefonunu açan Murat Ç., bu kez de kendisini 'tatlıcı' olarak tanıtarak, 59 bin TL'lik sipariş aldı. Parayı da peşin ödeyen işletme sahibi H.A, rezervasyon günü geldiğinde ise neye uğradığını anlayamadı. Hem tatlılar hem de turist kafilesinin gelmediği restoran işletmecisi H.A, jandarmaya ihbarda bulundu.

"Hak ettikleri için dolandırıyorum"

İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada Murat Ç.'nin işletmeleri önce 'sekreter', sonra 'turizm' patronu ve son olarak ise 'tatlıcı' olarak tanıttığı, sesini değiştirme yeteneğine sahip olduğu belirlendi. JASAT timleri titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcılık olayının şüphelisinin Murat Ç., olduğunu belirledi. JASAT timleri kimliğini belirlediği Murat Ç.'nin İzmir'de olduğunu tespit ederek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Murat Ç.'nin dolandırdığı mağdurlardan gelen paraların yattığı banka hesabı sahibi, 18 suç kaydı bulunan İsmail Y.(25) de JASAT timlerince yakalandı. 24 saat içerisinde JASAT timlerince İzmir'de yakalanan 2 şüpheli Denizli'ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcının "Neden dolandırdınız?" sorusuna verdiği cevap ise pes dedirtti. Murat Ç., kendisine yöneltilen soruya "Hak ettikleri için dolandırıyorum" cevabını verdi.

Suç kaydı görenleri hayrete düşürdü

Yapılan sorgulamalarda Murat Ç.'nin Kars, Kütahya, Sakarya, Samsun, İzmir, Mersin, Tokat, Edirne, Konya, Çanakkale, Hatay, Trabzon, Şanlıurfa, Bolu, Afyonkarahisar, Kırklareli, Bursa, Ordu, Kayseri, Sivas, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, Isparta ve Bingöl olmak üzere 25 ilden aynı dolandırıcılık yöntemi ile 35 adet yakalama kararı olduğu, 40 ilde karıştığı 97 adette suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca Murat Ç.'nin daha önce Diyarbakır merkezli düzenlenen 'Alo Tatil Operasyonu'nda da örgüt lideri olduğu ve yakalandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Murat Ç., ve İsmail Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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