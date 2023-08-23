Servis şoförlerinden ABB önünde eylem

ANKARA - "C" plakalı servis şoförleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde, UKOME'nin "S" plakalı araçların Ankara içerisinden servis taşımacılığı yapmasına dair aldığı kararı protesto etti.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ve beraberindeki "C" plakalı servis araçlarının şoförleri, ABB önünde eylem yaptı. ABB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin "S" plakalı araçların Ankara içerisinden servis taşımacılığı yapmasına dair aldığı kararı protesto eden servis şoförleri, karardan memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Grup adına açıklamalarda bulunan Ankara Servisçiler Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, alınan kararla Ankara'daki "C" plakalı 7329 servis aracının mağdur olduğunu söyledi. UKOME kararının, servis esnafı için bir hayır getirmeyeceğini belirten Elmağlı, hukuk mücadelesi vereceklerini kaydetti.

"UKOME'yi kınıyorum"

Elmadağlı, kararı onaylamayacaklarını dile getirerek, "Esnafın birlikte olması için çalışılması gerekirken bu saatten sonra okullarımızda ve kurumlarımızda bir kaos yaşanacaktır. Hiçbir hakkı olmayanlara bu hakların verilmesi okullarımızda ve kurumlarımızda tartışmalara neden olacak. Bu anlamda bu kararı alan UKOME'yi kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Tur firmalarıyla bir daha çalışmıyoruz"

UKOME'nin aldığı kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını ifade eden Elmadağlı, "Altta iki tane mahkemenin olumsuz olarak gördüğü ve üstte bir mahkemenin yanlış belediyeye yerindelik kararını vermesi kabul edilebilir bir durum değildi. Bu karara çanak tutan, bununla alakalı karar almaya çalışan ve mahkemeye veren tur firmalarıyla bir daha çalışmıyoruz" diye konuştu.

Elmadağlı, alınan kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"ABB bu konunun yanlış olduğu ve bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti. Biz bu mahkeme kararına karşı üst mahkemeye itiraz ettik. Bu üst mahkemeden gelecek kararın beklenmesini istedik. Bunu dahi beklemediler. Bunu beklemiş olsalardı eğer üst mahkemenin vereceği karara da biz riayet edecektik. Çünkü alt mahkemede alınan bu kararın doğru olmadığını ifade ettik."

Grup, basın açıklamasını tamamlamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.