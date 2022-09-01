Servis minibüsüyle çarpışan kamyonetin şoförü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Servis minibüsüyle çarpışan kamyonetin şoförü yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Servis minibüsüyle çarpışan kamyonetin şoförü yaralandı TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzeri emlaklar yeni köprü kavşağında meydana geldi. Çevre yolu yan yolda seyreden Ş.G. idaresindeki kamyonet ile kavşaktan emlaklar yönüne seyreden F.S. idaresindeki işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı refüje çıktı. Servis aracında yolcu bulunmaması ise sevindirici karşılandı. Kazada yaralanan kamyon şoförü Ş.G. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan vatandaşlar, köprü alt yoluna kavşak düzenlemesi yapılmasını istedi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Hürriyet Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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