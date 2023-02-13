Üye Girişi
Haberi Paylaş

Servis minibüsü saman yüklü kamyonetle çarpıştı: 10 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Servis minibüsü saman yüklü kamyonetle çarpıştı: 10 yaralı Denizli'de gece saatlerinde aynı istikamete giden saman yüklü kamyonetle işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Servis minibüsü saman yüklü kamyonetle çarpıştı: 10 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde aynı istikamete giden saman yüklü kamyonetle işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi Denizli Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezine doğru seyir halinde olan T.A. idaresindeki saman yüklü 20 F 8506 plakalı kamyonet, yine aynı yönde ilerleyen M.A. kontrolündeki işçi taşıyan 20 SK 442 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla servis minibüsündeki yaralanan 10 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Güvenlik güçleri tamamen kapattığı trafik akışını bir süre sonra tek şerit olarak sağladı. Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Tragger Denizli 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title