Servis minibüsü kazaya karıştı: 2 kişi şok geçirdi

Arnavutköy 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı ışıklarda duramayarak hafriyat kamyonuna ve hafif ticari araca çarptı.

Arnavutköy 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı ışıklarda duramayarak hafriyat kamyonuna ve hafif ticari araca çarptı. Kaza da 2 kişi şok geçirdi.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Fenertepe Kışlası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı ışıklarda duramayarak önce bir hafriyat kamyonuna daha sonrada hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonucunda servis aracında bulunan 2 kişi şok geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kaza dan hemen sonra yaşananlar ise bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL