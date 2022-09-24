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Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra Yolu üzeri Yassıbağ Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanından yola çıkan kamyon ile İzmit istikametine seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Servis minibüsü içerisinde bulunan 1'i çocuk toplam 5 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri vatandaş kameralarına yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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